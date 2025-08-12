Апокалиптические кадры: сразу 3 смерча взвились над Ладожским озером

В Ленинградской области над Ладожским озером взвились сразу три смерча. Апокалиптические кадры публикует Telegram-канал «112» .

Такие кадры можно часто увидеть в фильмах-катастрофах. В реальности смерчи наблюдали жители Ленобласти.

Сразу три атмосферных вихря образовались над Ладожским озером. На кадрах видно, что небо покрыто тучами, в регионе бушует непогода. Уточняется, что никто не пострадал.

Ранее на Краснодарский край обрушился шторм, который спровоцировал сразу несколько смерчей. Очевидцы успели запечатлеть два смерча над поверхностью моря, которые сплелись друг с другом в верхней части.