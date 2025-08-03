Опубликованы страшно-красивые кадры двойного смерча в Краснодарском крае

3 августа на Краснодарский край обрушился шторм, который спровоцировал сразу несколько смерчей. Очевидцы успели запечатлеть два смерча над поверхностью моря, которые сплелись друг с другом в верхней части. Соответствующее видео опубликовал РЕН ТВ .

На видео видно, что над Черным морем в какой-то момент появился огромный смерч, который двигался по морской поверхности в сторону, а рядом с ним появился еще один, более слабый смерч, который в итоге присоединился к первому.

На второй ролик попал другой смерч, который бушевал в регионе параллельно с мощным ливнем. После того как стихия немного стихла, местные жители не растерялись и соорудили плот из поваленных деревьев и начали на нем плавать, гребя палками как веслами.

Ранее смерч на Кубани разрушил пляж, напугав людей. Потоки воздуха подняли в небо в том числе катамаран и обрушили его на крышу постройки, под которой прятались отдыхающие. Позднее стало известно, что из-за размытого моста в воду рухнул пассажирский автобус. В итоге в Туапсинском муниципальном округе Краснодарского края объявили муниципальный режим ЧС.