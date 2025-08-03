В Краснодарском крае смерч разрушил пляж и напугал людей

На поселок Агой в Краснодарском крае утром 3 августа обрушился смерч, который разрушил территорию пляжа, а потоки бурной воды смыли мост и ломали деревья на своем пути. Соответствующие кадры опубликовал Telegram-канал «112» .

Очевидцы сняли момент, как смерч разрушал пляж. На кадрах видно, что мощные потоки воздуха без труда подбрасывали в небо разные предметы, в том числе плавсредства, которые с грохотом падали на крыши прибрежных строений, под которыми прятались люди.

Позднее, когда стихия немного успокоилась, жители Краснодарского края проехали на катере по реке Дефань, которая вышла из берегов, и показали последствия случившегося. На видео видно, что во время непогоды в регионе было сломано огромное количество деревьев, которые плыли по течению.

Потоки загрязненной древесиной воды смыли один из мостов. По словам очевидцев, в одном из районов также оторвало водопроводную трубу, и теперь местное население, скорее всего, на какой-то период времени останется без воды в домах.

Ранее МЧС РФ по Краснодарскому краю предупреждало жителей и гостей региона о приближающемся шторме. Предупреждение ввели на три дня, начиная со 2 августа. В этот период в регионе ожидается сильный дождь, ливень в сочетании с грозой, градом и сильным ветром с порывами 20-25 м/с. При этом смерчи могут образовываться на участке от Анапы до Магри.