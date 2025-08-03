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Автобус с людьми рухнул в реку из-за потопа под Туапсе в Краснодарском крае

Из-за подтопления в Туапсинском муниципальном округе в Краснодарском крае в реку рухнул автобус с людьми. Оттуда удалось спасти 25 человек, сообщает пресс-служба Оперативного штаба Краснодарского края.

Инцидент произошел в селе Дефановка по улице Кольцевой. Людям в автобусе помогали работники «Кубань-СПАС».

В операции принимали участие семь человек. Задействовали две единицы техники.

На Краснодарский край обрушилась непогода. Потоки бурной воды смыли мост и сломали деревья в поселке Агой в Краснодарском крае. Также там был смерч.

Ранее автобус с 40 пассажирами перевернулся и упал в кювет в Башкирии. Инцидент произошел на дороге Малояз — Верхние Киги.