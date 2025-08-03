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Режим ЧС на фоне массовых подтоплений ввели в Туапсинском округе под Краснодаром

В Туапсинском муниципальном округе Краснодарского края объявили муниципальный режим ЧС. В селе Дефановка были подтоплены 25 домов, в Молдаванском девять домов и 25 придомовых территорий, сообщает в своем Telegram-канале губернатор региона Вениамин Кондратьев.

В Новомихайловском непогода затронула 20 придомовых территорий. Для пострадавших заработали два пункта временного размещения. Людей отправят в школы Джубги и Новомихайловский.

Службы региона функционируют в усиленном режиме. Они устраняют последствия непогоды.

Стихия затронула также Горячий Ключ. В Фанагорийском увеличился уровень воды в реке Чепси. Подтоплены улицы Лесная и Калинина. Число пострадавших домов и территорий выясняют.

Кондратьев отмечал, что из-за мощных ливней в реках Туапсинского муниципального округа сильно увеличился уровень воды.

Ранее в Сети появилось видео критических подтоплений на реке Дефань в Краснодарском крае. В Лермонтово обрушился мост, были и другие происшествия.