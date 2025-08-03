Режим ЧС на фоне массовых подтоплений ввели в Туапсинском округе под Краснодаром
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В Туапсинском муниципальном округе Краснодарского края объявили муниципальный режим ЧС. В селе Дефановка были подтоплены 25 домов, в Молдаванском девять домов и 25 придомовых территорий, сообщает в своем Telegram-канале губернатор региона Вениамин Кондратьев.
В Новомихайловском непогода затронула 20 придомовых территорий. Для пострадавших заработали два пункта временного размещения. Людей отправят в школы Джубги и Новомихайловский.
Службы региона функционируют в усиленном режиме. Они устраняют последствия непогоды.
Стихия затронула также Горячий Ключ. В Фанагорийском увеличился уровень воды в реке Чепси. Подтоплены улицы Лесная и Калинина. Число пострадавших домов и территорий выясняют.
Кондратьев отмечал, что из-за мощных ливней в реках Туапсинского муниципального округа сильно увеличился уровень воды.
Ранее в Сети появилось видео критических подтоплений на реке Дефань в Краснодарском крае. В Лермонтово обрушился мост, были и другие происшествия.