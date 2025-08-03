сегодня в 13:15

Опубликовано видео критических подтоплений на реке Дефань в Краснодарском крае

Обстановка в Краснодарском крае оказалась критичной. Из-за ливней поднялся уровень воды в реке Дефань в Туапсинском муниципальном округе, видео последствий публикует « 112 ».

Случилось подтопление придомовых территорий в Молдовановке, поселке Новомихайловский и селе Дефановка. В Лермонтово был разрушен мост.

Место происшествия оцепили. За рекой без моста оказались около 300 домов.

В связи со сходом селя было временно ограничено движение. Туристов эвакуируют из опасных районов.

На первом видео слышно, что громко работают сирены.

На второй записи, предположительно, спасатели плывут на надувной лодке. На третьем видео люди, стоящие на мосту, пытаются вытащить из реки застрявших незнакомцев. Для этого они кидают трос.

На четвертой записи видно, что уровень воды в реке Дефань поднялся. Улицы, дома и квартиры на первых этажах подтоплены. Стоящие на улице автомобили получили гидроудар.

На пятом видео женщина снимает вид из подъезда. Вода дошла до дверей на первом этаже.

На шестой записи уровень воды поднялся до окон первого этажа частного дома. Вода начала заливаться через окна.

Ранее в селе Дефановка по улице Кольцевой в воду с моста рухнул автобус с людьми. 25 человек спасли сотрудники «Кубань-СПАС». На Краснодарский край обрушилась непогода. Потоки бурной воды смыли мост и сломали деревья в поселке Агой в Краснодарском крае.