Видео: Starship разлетелся на искрящиеся куски через несколько минут полета

Длина Starship – 212 м. Ракету запустили в 18:30 с площадки в Техасе. Но восьмой испытательный полет закончился взрывом через несколько минут после старта. Верхняя ступень корабля набирала скорость, когда остановились несколько двигателей. Ракета начала вращаться, а потом инженеры потеряли с ней связь.

На опубликованных в Сети кадрах видно, как Starship взрывается и образует светящуюся воронку. Записи в небе позволяют увидеть огромные искры, оставшиеся от корабля.

Аэропорты Флориды дали распоряжение отменить полеты и посадить самолеты, которые уже были в небе, из-за космического мусора.

Маск уже отреагировал на произошедшее. Предприниматель не унывает. Он заявил, что полет даст дополнительные уроки для повышения надежности ракеты.

Космический корабль Starship компании SpaceX взорвался и во время седьмого тестового запуска. Видео падения обломков опубликовал SHOT.