CBS: в США закрыты несколько аэропортов после неудачного запуска Starship

сегодня в 05:13

Компания американского предпринимателя Илона Маска SpaceX потеряла связь с космическим кораблём Starship во время старта, сообщает RT .

Во время восьмого тестового запуска Starship «быстро и незапланированно развалился», что привело к потере связи с космическим аппаратом», — указано в публикации. На борту аппарата были муляжи спутников связи.

Сам разгонный блок смог вернуться на стартовый комплекс, где его зафиксировала «механическая рука».

Из-за инцидента в американском штате Флориде временно закрыты несколько аэропортов из-за угрозы падения обломков.

Компания Маска уже теряла свой корабль в январе, тогда ракета взорвалась из-за проблем с топливной системой.