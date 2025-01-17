Страшно красиво: появилось видео падения обломков Starship

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Космический корабль Starship компании SpaceX взорвался во время седьмого тестового запуска. Видео падения обломков опубликовал SHOT .

На кадрах видно, как сверкающие в атмосфере обломки корабля летят по небу, оставляя за собой разноцветный след.

Ранее глава компании SpaceX, миллиардер Илон Маск назвал утечку кислорода или топлива причиной крушения космического корабля. Он считает, что перенос следующего тестового запуска Starship из-за аварии маловероятен.

Изначально седьмой запуск планировался 13 января. Во время полета Starship впервые попытался развернуть полезную нагрузку в космосе.

Первый тестовый запуск провели в апреле 2023 года. Тогда через несколько минут Starship был разрушен. Во время второго запуска ступени успешно разделились, но аппарат развалился, не достигнув орбиты. Остальные четыре испытания признаны успешными.