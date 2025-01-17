Маск назвал причину крушения космического корабля Starship

«По предварительным данным, у нас была утечка кислорода/топлива в полости над брандмауэром корабельного двигателя», — сообщил он в соцсети Х.

По его словам, планируется добавить систему пожаротушения и, возможно, увеличить площадь вентиляционного отверстия. Перенос следующего тестового запуска Starship из-за аварии маловероятен, добавил Маск.

SpaceX потеряла прототип корабля Starship во время 7-гоиспытательного полета.

Изначально седьмой запуск планировался 13 января. Во время полета Starship впервые попытается развернуть полезную нагрузку в космосе. Для этого выпустят 10 макетов спутников.

Первый тестовый запуск корабля состоялся в апреле 2023 года — через несколько минут корабль был разрушен. Во время второго запуска ступени успешно разделились, но Starship разрушился, не достигнув орбиты. Остальные четыре испытания были признаны успешными.