Видео: Сахалин ушел под воду из-за обильных осадков, жителей эвакуируют
Фото - © МЧС России
Наводнение произошло в Невельском районе Сахалинской области из-за обильных дождей. Подтоплены несколько участков и домов, жителей эвакуируют, сообщает пресс-служба МЧС России.
Ранее на район обрушились ливни. Из-за этого река Казачка вышла из берегов. В результате вода затопила 24 приусадебных участка и семь домов.
Судя по опубликованным кадрам, дороги в районе превратились в настоящие моря. Вода достает до окон зданий.
На месте происшествия работает опергруппа МЧС России. Она проверяет гидрологическую обстановку, вывозит людей с подтопленных участков, а также оказывает адресную помощь.
Всего задействовано 27 специалистов и 12 единиц техники. Спасатели уже эвакуировали 37 человек.
В середине августа Петербург ушел под воду после сильнейшего ливня. Машины глохли в огромных лужах.