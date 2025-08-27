Видео: Сахалин ушел под воду из-за обильных осадков, жителей эвакуируют

сегодня в 13:46

Наводнение произошло в Невельском районе Сахалинской области из-за обильных дождей. Подтоплены несколько участков и домов, жителей эвакуируют, сообщает пресс-служба МЧС России.

Ранее на район обрушились ливни. Из-за этого река Казачка вышла из берегов. В результате вода затопила 24 приусадебных участка и семь домов.

Судя по опубликованным кадрам, дороги в районе превратились в настоящие моря. Вода достает до окон зданий.

На месте происшествия работает опергруппа МЧС России. Она проверяет гидрологическую обстановку, вывозит людей с подтопленных участков, а также оказывает адресную помощь.

Всего задействовано 27 специалистов и 12 единиц техники. Спасатели уже эвакуировали 37 человек.

В середине августа Петербург ушел под воду после сильнейшего ливня. Машины глохли в огромных лужах.