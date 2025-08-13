Машины глохли в огромных лужах: Петербург ушел под воду после сильнейшего ливня

сегодня в 20:23

Улицы Санкт-Петербурга ушли под воду после сильнейшего дождя. Многие районы оказались полностью затоплены, сообщает «Фонтанка» .

На опубликованных кадрах видно, как ряд улиц Северной столицы оказался полностью затоплен. Автомобилисты едут вброд или толкают заглохшие в воде автомобили. Горожане разуваются и переходят проезжую часть босиком.

«В случае выпадения сверхрасчетных дождей в течение непродолжительного времени вода полностью принимается системой водоотведения», — отметили в «Водоканале».

Ранее после сильнейшего ливня жители подмосковных Мытищ начали делиться видео из «затопленного» города. На улицах образовались реки, а ливневки не справлялись с потоком воды.