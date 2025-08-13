Машины глохли в огромных лужах: Петербург ушел под воду после сильнейшего ливня
Улицы Санкт-Петербурга оказались затоплены после сильнейшего ливня
Фото - © скриншот
Улицы Санкт-Петербурга ушли под воду после сильнейшего дождя. Многие районы оказались полностью затоплены, сообщает «Фонтанка».
На опубликованных кадрах видно, как ряд улиц Северной столицы оказался полностью затоплен. Автомобилисты едут вброд или толкают заглохшие в воде автомобили. Горожане разуваются и переходят проезжую часть босиком.
«В случае выпадения сверхрасчетных дождей в течение непродолжительного времени вода полностью принимается системой водоотведения», — отметили в «Водоканале».
Ранее после сильнейшего ливня жители подмосковных Мытищ начали делиться видео из «затопленного» города. На улицах образовались реки, а ливневки не справлялись с потоком воды.