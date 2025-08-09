Мытищи ушли под воду после сильнейшего ливня

После сильнейшего ливня жители Мытищ начали делиться видео, снятом в «затопленном» городе, на улицах образовались реки, а ливневки не справляются с потоком воды, сообщает «Мытищи.LIVE • Новости».

Так, дорога затоплена на Олимпийском проспекте, на улице Мира, на улице Стрелковой, под Олимпийским мостом, на улице Воровского и на улице Юбилейной.

На видео от автомобилистов и прохожих показано, что дороги и улицы города затоплены водой, по сути они превратились в реки. Вода достает машинам до днища, а где-то она поднялась и выше.

Также в торгово-развлекательном комплекте «Красный кит» из-за ливня потекла крыша — вода льется через остекление. Продавцы закрыли витрины черными пакетами.

Ранее из-за грозы и ливня в столичном регионе до 21 часа субботы будет действовать «желтый» уровень погодной опасности.