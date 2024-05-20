Видео: опубликован момент гибели ребенка под колесами грузовика в Петербурге

В Петербурге грузовик в пешеходной зоне задавил 4-летнего ребенка на самокате

Днем 20 мая на Долгоозерной улице в Санкт-Петербурге водитель грузовика при повороте в пешеходной зоне насмерть задавил 4-летнего мальчика на самокате, который гулял в сопровождении матери, пишет Telegram-канал «112» .

На опубликованных в Сети кадрах видно, как сначала грузовик и мальчик на самокате движутся по улице параллельно в одном направлении. В момент, когда ребенок доехал до поворота в пешеходной зоне, грузовик начал сворачивать во дворы, не заметив потерпевшего.

В итоге водитель грузовика совершил наезд на мальчика на самокате на глазах его матери, которая не успела отреагировать. От полученных в ДТП травм малыш скончался.

В обстоятельствах произошедшего разбираются компетентные органы. Какое-либо решение будет принято позднее согласно результатам проверки и действующего в стране законодательства.

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