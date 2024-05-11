16-летняя девушка погибла в ДТП в Ступине

В городском округе Ступино машина съехала в кювет, в дорожной аварии погибла 16-летняя девушка, сообщает МК .

Утром в субботу компания молодых людей решила покататься на «Жигулях». За рулем был 19-летний водитель. Также в салоне сидели 18-летний молодой человек и 16-летняя девушка.

В итоге автомобиль съехал в кювет. Юноши оказались в больнице, а девушку спасти не удалось.

Ранее автобус упал в реку после столкновения с машиной в центре Петербурга. ДТП произошло 10 мая. В результате аварии погибли семь человек.