Опубликованы кадры в момент ДТП автобуса в Санкт-Петербурге

Фото - © Появилась запись ДТП упавшего в Мойку автобуса в Санкт-Петербурге/Известия

Появилась запись ДТП упавшего в Мойку автобуса в Санкт-Петербурге

Появилась запись ДТП упавшего в реку Мойка автобуса в Санкт-Петербурге, кадры публикует « Известия ».

Водитель автобуса во время управления автобусом находился в наушниках, следует из опубликованной видеозаписи.

Автобус рухнул в реку после столкновения с автомобилем на Поцелуевом мосту днем в пятницу.

Около 10 человек сами выбрались из автобуса, остальных достали спасатели.

В результате инцидента погибли семь человек. По данному факту возбуждено уголовное дело.