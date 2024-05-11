Опубликованы кадры в момент ДТП автобуса в Санкт-Петербурге
Появилась запись ДТП упавшего в Мойку автобуса в Санкт-Петербурге
Фото - © Появилась запись ДТП упавшего в Мойку автобуса в Санкт-Петербурге/Известия
Появилась запись ДТП упавшего в реку Мойка автобуса в Санкт-Петербурге, кадры публикует «Известия».
Водитель автобуса во время управления автобусом находился в наушниках, следует из опубликованной видеозаписи.
Автобус рухнул в реку после столкновения с автомобилем на Поцелуевом мосту днем в пятницу.
Около 10 человек сами выбрались из автобуса, остальных достали спасатели.
В результате инцидента погибли семь человек. По данному факту возбуждено уголовное дело.