Видео: грузовики и легковушки «смешались» в серьезном ДТП в Подмосковье
Массовое ДТП с грузовиками произошло на Домодедовском шоссе
Фото - © скриншот
Серьезная авария с участием нескольких грузовиков и легковых автомобилей произошла на Домодедовском шоссе в городском округе Подольск Подмосковья, сообщает «МК: срочные новости».
На снятых очевидцами кадрах можно насчитать минимум три грузовика, которые въехали друг в друга. Также повреждены легковые автомобили. У черного джипа смяты бампер и капот.
На месте работают экстренные службы. Информация о пострадавших уточняется.
Ранее массовое ДТП произошло на Новорижском шоссе. В районе аварии была пробка.
