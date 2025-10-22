Видео: грузовики и легковушки «смешались» в серьезном ДТП в Подмосковье

сегодня в 14:29

Массовое ДТП с грузовиками произошло на Домодедовском шоссе

Серьезная авария с участием нескольких грузовиков и легковых автомобилей произошла на Домодедовском шоссе в городском округе Подольск Подмосковья, сообщает «МК: срочные новости» .

На снятых очевидцами кадрах можно насчитать минимум три грузовика, которые въехали друг в друга. Также повреждены легковые автомобили. У черного джипа смяты бампер и капот.

На месте работают экстренные службы. Информация о пострадавших уточняется.

Ранее массовое ДТП произошло на Новорижском шоссе. В районе аварии была пробка.

