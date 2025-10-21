сегодня в 17:10

Несколько авто столкнулись на Новорижском шоссе в Подмосковье

Массовое дорожно-транспортное происшествие произошло во вторник днем на Новорижском шоссе. В районе аварии образовалась пробка, сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

На месте ДТП продолжают работать городские экстренные службы. Уточняются информация о пострадавших и обстоятельства произошедшего.

К настоящему моменту дорожное движение в районе аварии затруднено. Водителей призывают заранее выбирать пути объезда.

Ранее на Новорязанском шоссе фура попала в ДТП и перегородила полосы трассы и в Москву, и из столицы. Грузовик сбил ограждение между полосами.

