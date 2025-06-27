Ветеран боевых действий домогался маленькой девочки в Балтийске

Установлено, что с 2022 по 2024 год 64 летний мужчина трижды домогался до несовершеннолетней соседки у себя дома. Извращенца задержали. Ему предъявили обвинение по п. б ч. 4 ст. 132 УК РФ (действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшей, совершенные в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста).

Учитывая состояние здоровья, участие в боевых действиях, а также наличие государственных и ведомственных наград, обвиняемому было назначено наказание в виде 14 лет лишения свободы в колонии строгого режима с ограничением свободы на 1,5 года. Помимо этого, мужчине было предписано пройти принудительное амбулаторное лечение у психиатра.

Кроме того, Калининградский областной суд взыскал с мужчины компенсацию морального вреда для пострадавшей в размере 300 тыс. рублей. Приговор не вступил в законную силу.

Ранее в Москве 70-летнего старика задержали за изнасилование ребенка в 1977 году. Его действия квалифицируют по Уголовному кодексу СССР образца 1962 года.