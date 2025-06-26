В Москве 70-летнего старика задержали за изнасилование ребенка в 1977 году

В Москве в СИЗО отправили 70-летнего мужчину, подозреваемого в изнасиловании пятилетней девочки в 1977 году. Его действия квалифицируют по Уголовному кодексу СССР образца 1962 года, утверждает Mash .

Изнасилование произошло в апреле 1977 года. По версии следствия, тогда 23-летний Анатолий Б. набросился на маленькую девочку, гуляющую на улице Фомичевой, и изнасиловал ее.

После изнасилования велось следствие, однако оно было остановлено уже через год. Подозреваемый насильник-педофил так и не был найден.

Однако недавно столичные правоохранители решили поднять старые дела. Следователи, получившие доступ к новым технологиям, смогли установить личность подозреваемого — им оказался 70-летний местный житель.

Фигуранта задержали в его квартире на улице Планерной. Предполагаемый насильник отправлен в следственный изолятор (СИЗО).