Ветер крушит Дагестан: очевидцы показали разгул стихии

В Дагестан пришел сильный ветер. В Махачкале стихия срывает рекламные щиты, дорожные, деревья и роняет их на автомобили, сообщает РИА Новости со ссылкой на публикации очевидцев в социальных сетях.

Аварийные службы республиканской столицы перешли на усиленный режим работы. Бригады сотрудников будут работать в круглосуточном формате, пока в Махачкале полностью не устранят последствия аварии.

Местные жители также делятся в Сети кадрами последствий сильного ветра. На фото можно заметить, как сорванные стихией деревья падали на автомобили и дороги.

Между тем снежный покров в Московском регионе начал достигать 10 сантиметров. По словам синоптика Евгения Тишковеца, больше снежный покров расти не будет.