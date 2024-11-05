Тишковец: снежный покров в Московском регионе достигает 10 см

За прошедшие сутки высота снежного покрова на базовой метеостанции ВДНХ увеличилась на 2 см и составила 8 см. При этом в подмосковной Кашире она достигла 10 см, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в своем Telegram-канале .

Он отметил, что минимальная высота снежного покрова в Подмосковье — 2 см в Клину. Метеоролог уточнил, что климатические показатели находятся на уровне первой половины декабря.

Тишковец подчеркнул, что больше снежный покров расти не будет. К вечеру 6 ноября воздух прогреется до +4 градусов, осадки перейдут в дождь. На выходных потеплеет до +8 градусов, тогда снежный покров исчезнет.

Днем во вторник в Московском регионе ожидается от одного градуса мороза до одного градуса тепла. Будет облачная погода с прояснениями. Местами выпадет мокрый снег. Будет гололедица. Ветер северо-западный, от 5 до 10 метров в секунду.