Вертолет врезался в сопку и разбился на Чукотке — очевидцы
На Чукотке вертолет мог потерпеть крушение
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На Чукотке мог разбиться вертолет. По словам очевидцев, борт врезался в сопку и упал в Билибинском районе. Информацию проверяют спасатели, сообщает SHOT.
Местные жители утверждают, что примерно в 6 утра 25 октября они стали свидетелями налета вертолета на сопку. После этого борт рухнул, и с места повалил черный дым.
По этим координатам вскоре выдвинулся Ми-8, но, согласно докладу экипажа, на месте не нашли следов падения «вертушки». На поиски также следуют пятеро спасателей на снегоходах «Буран».
После нескольких часов поиска группа вынужденно вернулась в поселок из-за того, что технически не могла подняться на крутой склон. Информация о предполагаемой авиакатастрофе продолжает проверяться.