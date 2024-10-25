На Чукотке мог разбиться вертолет. По словам очевидцев, борт врезался в сопку и упал в Билибинском районе. Информацию проверяют спасатели, сообщает SHOT .

Местные жители утверждают, что примерно в 6 утра 25 октября они стали свидетелями налета вертолета на сопку. После этого борт рухнул, и с места повалил черный дым.

По этим координатам вскоре выдвинулся Ми-8, но, согласно докладу экипажа, на месте не нашли следов падения «вертушки». На поиски также следуют пятеро спасателей на снегоходах «Буран».

После нескольких часов поиска группа вынужденно вернулась в поселок из-за того, что технически не могла подняться на крутой склон. Информация о предполагаемой авиакатастрофе продолжает проверяться.