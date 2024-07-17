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Вертолет тушит пожар на 700 кв м в Центре цифровизации образования Москвы

Вертолет Ка-32 Московского авиационного центра помогает в ликвидации крупного пожара в здании Центра цифровизации образования в Москве. Площадь возгорания составляет 700 кв. м, сообщает пресс-служба МЧС России.

В среду вечером загорелась кровля Центра цифровизации образования, который расположен по адресу: улица Пресненский Вал, дом № 1. В результате происшествия пострадавших нет. На время ликвидации пожара у здания перекрыто движение транспорта.

На месте ЧП работают более 100 сотрудников МЧС и 34 единицы спецтехники. Для тушения пожара в здании развернуты 4 боевых участка.

Как сообщает Baza, до прибытия пожарно-спасательных расчетов из здания эвакуировали 97 человек.