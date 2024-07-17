Движение ограничили у Центра цифровизации образования в Москве из-за пожара

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Движение транспорта перекрыли на Пресненском Валу в Москве из-за пожара

Движение транспорта перекрыли на время ликвидации возгорания в Центре цифровизации образования в Москве, сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

В среду вечером загорелась кровля Центра цифровизации образования, который расположен по адресу: улица Пресненский Вал, дом № 1.

На месте ЧП работают городские спецслужбы. В момент возгорания людей в здании не было.

На время работы пожарных автомобильное движение по Пресненскому Валу перекрыто. Водителей призывают заранее выбирать пути объезда.