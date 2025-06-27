сегодня в 13:50

Вертолет Ми-8 совершил вынужденную посадку в поле в Тверской области

Вертолет Ми-8 совершил вынужденную посадку в поле на территории Тверской области. На борту находились шесть членов экипажа, сообщает SHOT .

По предварительной версии, причиной вынужденной посадки стал отказ двигателя.

Вертолет направлялся из аэропорта Змеево в сторону Смоленской области. Спустя некоторое время после взлета у вертолета начались проблемы с двигателем. Экипаж принял решение совершить вынужденную посадку в поле.

В результате инцидента никто не пострадал. В настоящее время ведутся работы по запуску двигателя вертолета.