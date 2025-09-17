сегодня в 22:46

Велосипедист погиб при столкновении с автомобилем на западе Москвы

Смертельное ДТП с участием велосипедиста и легкового автомобиля произошло на 61 км внешней стороны МКАД, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции столицы .

По предварительным данным, велосипедист выезжал с прилегающей территории, когда на него наехал автомобиль марки Volkswagen. В результате велосипедист получил смертельные травмы.

Потерпевший скончался на месте. Сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативной группы устанавливают причины происшествия.

