Кровь и кишки на дороге: мотоциклист разбился в жутком ДТП в Егорьевске

сегодня в 12:51

Мотоциклист погиб в страшном ДТП в Егорьевске

Смертельное ДТП с участием мотоциклиста произошло в подмосковном Егорьевске. Жуткие кадры с места происшествия публикует «МК: срочные новости» .

Судя по фото, инцидент произошел в ночное время. На снимке запечатлен разбитый вдребезги мотоцикл, который превратился в груду металлолома.

На втором фото показан окровавленный труп водителя, лежащий на дороге. Он сильно изуродован, по всей трассе разбросаны части тела.

Обстоятельства ДТП неизвестны. В происшествии будут разбираться сотрудники ГАИ.

Ранее в Архангельске байкер на полном ходу влетел в машину. Он пролетел несколько метров и упал на дорогу. Мужчина выжил.

