Кровь и кишки на дороге: мотоциклист разбился в жутком ДТП в Егорьевске
Мотоциклист погиб в страшном ДТП в Егорьевске
Фото - © t.me/mk_srochno
Смертельное ДТП с участием мотоциклиста произошло в подмосковном Егорьевске. Жуткие кадры с места происшествия публикует «МК: срочные новости».
Судя по фото, инцидент произошел в ночное время. На снимке запечатлен разбитый вдребезги мотоцикл, который превратился в груду металлолома.
На втором фото показан окровавленный труп водителя, лежащий на дороге. Он сильно изуродован, по всей трассе разбросаны части тела.
Обстоятельства ДТП неизвестны. В происшествии будут разбираться сотрудники ГАИ.
Ранее в Архангельске байкер на полном ходу влетел в машину. Он пролетел несколько метров и упал на дорогу. Мужчина выжил.
Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.