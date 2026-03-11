Вел развратную переписку с мальчиком: учителя отстранили от работы в Забайкалье

сегодня в 11:37

Преподавателя в Забайкалье отстранили за развратные действия со школьником

Преподавателя в селе Красночикойского округа Забайкальского края подозревают в развратных действиях по отношению к школьнику. Его отстранили от работы, а силовики начали расследование, рассказал Chita.ru источник, а глава муниципалитета Евгений Гостев подтвердил данные.

К расследованию могли присоединиться сотрудники ФСБ. Учитель сидит дома. Конкретных фактов совершения преступления пока не обнаружили. Однако «нет дыма без огня», отметил Гостев.

Правоохранительные органы проведут расследование. Других данных пока нет. По информации источника, учитель якобы начал переписываться с учеником. Название села не разглашается.

Следователи в Воронежской области продолжают расследовать уголовное дело, возбужденное против 29-летнего учителя физкультуры, который обвиняется в развращении и половом сношении с малолетними школьницами. Фигурант задержан.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.