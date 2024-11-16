Ведущий солист Мариинского театра Владимир Шкляров трагически погиб в 39 лет

Артист балета, премьер Мариинского театра Санкт-Петербурга Владимир Шкляров трагически погиб ночью 16 ноября 2024 года, ему было всего 39 лет, сообщает пресс-служба театра в своей официальной группе в соцсети «ВКонтакте» .

Что именно произошло со Шкляровым, не уточняется. По сообщению пресс-службы, ведущий солист погиб при трагических обстоятельствах. Для коллектива его смерть стала огромной утратой.

«Соболезнуем родным, близким, друзьям артиста и всем многочисленным поклонникам его творчества и таланта», — говорится в сообщении труппы.

В репертуаре многими любимого артиста балета были не только классические балеты, но и современная хореография. Он пользовался большим успехом и собирал толпы поклонников на выступлениях.

Шкляров учился в Академии русского балета им. А. Я. Вагановой, откуда выпустился в 2003 году. В 2009 году артист завоевал I премию и золотую медаль Международного конкурса артистов балета, который проходил в Москве. В 2020 году Шкляров получил звание заслуженного артиста России за большой вклад в развитие культуры страны, а также за многолетнюю плодотворную работу.

Дата прощания, а также похорон Владимира Шклярова будет названа позднее. Театр сообщил, куда поклонники смогут прийти, чтобы проститься с артистом.