«Ведьм сжечь»: активисты «Сорок сороков» сорвали эзотерическую ярмарку в Москве

Активисты общественного движения «Сорок сороков» сорвали эзотерическую ярмарку «Волшебница», которая проходит с 21 по 23 марта в «Даниловском Event Hall» на юге Москвы. При этом силовики не выявили нарушений, сообщает Msk1.ru .

По словам одной из участниц выставки, накануне на ярмарку ворвались 15 мужчин, которые вели себя вызывающе и оскорбляли присутствующих.

«Это была откровенная провокация. Они орали: „Ведьм сжечь! Вы все сатанисты, вы должны гореть в аду! Столы мы вам сейчас перевернем!“» — рассказала участница ярмарки Ольга.

Женщина отметила, что организаторы мероприятия вызвали сотрудников полиции. Прибывшие на место правоохранители провели беседу с активистами. Однако в «Даниловский Event Hall» также приехали сотрудники ФСБ и прокуратуры, которые взяли несколько товаров для экспертизы. При этом нарушений на ярмарке не выявили.

В субботу организаторы «Волшебницы» заявили, что временно приостанавливают работу ярмарки в связи с отсутствием электроэнергии. При этом активисты утверждают, что не имеют к этому отношения, но «рады этому».

По мнению руководителя движения «Сорок сороков» Георгия Солдатова, нахождение эзотерической ярмарки рядом с Даниловским монастырем является недопустимым в светском государстве. После посещения ярмарки активисты написали на организаторов выставки заявления в правоохранительные органы.

Ранее активисты движения «Сорок сороков» призвали запретить продажу вибраторов на маркетплейсах, которые «развращают женщин и мешают построению семей».