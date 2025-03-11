Развращают женщин: в России призвали запретить продажу вибраторов на маркетплейсах

Доступность вибраторов, фаллоимитаторов и других секс-игрушек на маркетплейсах «развращает женщин и мешает построению семей». Об этом заявил директор правозащитного центра «Сорок сороков» Георгий Солдатов в беседе с « Абзацем ».

Он призвал не просто ограничить продажу аксессуаров для взрослых на онлайн-площадках, а ликвидировать ее. Также Солдатов считает, что за продажу секс-игрушек несовершеннолетним нужно ввести уголовную ответственность.

По мнению Солдатова, в нормальной семье супруги не должны применять интим-товары, так как там все хорошо без таких «костылей».

«Безусловно, легкая доступность подобных „игрушек“ развращает наших девушек, женщин», — сказал директор правозащитного центра «Сорок сороков».

Он добавил, что из-за развращенности молодых людей распадаются более 70% браков. Именно из-за этого, по словам правозащитника, в России и возникли демографические проблемы.

Ранее эксперт рассказала, почему растут покупки интимных товаров на маркетплейсах. По ее словам, процесс выбора секс-игрушки на онлайн-площадках происходит удобнее и без смущения.