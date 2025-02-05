Удобно и без смущения: почему растут покупки интимных товаров на маркетплейсах

Маркетплейсы действительно завышают оценки на товары, в том числе и интимные, но сарафанное радио никто не отменял, сообщила РИАМО практикующий психолог, сексолог Александра Миллер.

«Если подруга приобрела, скажем, фаллоимитатор, который буквально вознес ее до небес, она, конечно, скинет ссылку всем своим знакомым и подробно расскажет, как он действует. Или же поделится, какие игрушки особенно понравились ее парню или супругу», — сказала Миллер.

Она отметила, что на маркетплейсах иногда можно «потеряться» при чтении отзывов. Например, если в разделе с косметикой взять маску для волос. Один отзыв: «Прекрасная маска, волосы шелковистые», а следующий: «Отвратительная, худшая маска в моей жизни». А потом снова: «Отличная маска, советую друзьям». В голове сразу возникает вопрос: так какая же она на самом деле?

«Тем не менее, я думаю, что люди все-таки отличают отзывы реальных покупателей от маркетинговых уловок. Здесь, скорее, играет роль интуиция, да и многие смотрят более детальные обзоры. В этом плане я понимаю тех, кто считает, что заказывать онлайн удобнее и комфортнее», — рассказала сексолог.

По мнению Миллер, продавец в офлайн-магазине для взрослых теоретически может профессионально проконсультировать, но тут тоже есть нюанс: каждый человек исходит из личного опыта. То, что понравилось одному, может совершенно не подойти другому.

«Все зависит от индивидуальных особенностей организма, восприятия, предпочтений. Кто-то нуждается в длительных прелюдиях, кому-то они не нужны, одни любят более нежный секс, другие — жесткий. На любой вкус и цвет. Поэтому я думаю, что отзывы действительно могут помочь, и выбирать онлайн вполне реально. Тем более сейчас многие магазины делают процесс покупки еще удобнее», — отметила специалист.

Она резюмировала, что некоторые известные косметические бренды запускают коллаборации с секс-индустрией, и теперь можно приобрести игрушки без какого-либо дискомфорта. Женщинам не приходится переживать, что заказ придет в прозрачном пакете или будет выдан как-то неудобно. Все упаковано в закрытый пакет и доставляется вместе с косметикой — удобно и без лишнего смущения.