Вчетвером ловили: как спасали выпавшего из окна мальчика в Петербурге

Очевидцы рассказали о спасении ребенка, который выпал из окна в Петербурге

Анна первой подбежала к дому, заметив, что на окне десятого этажа стоит ребенок. Об этом ей сообщила кассир магазина напротив. Через несколько минут мальчик попытался открыть створку, и у дома собрались люди.

Женщина вместе с коллегой-врачом растянула куртку, чтобы смягчить падение. К ним присоединились прохожий и дворник, действия координировал пожилой мужчина, которому было лучше видно издалека.

«Мы стояли вдвоем с этой курткой, позже к нам присоединился прохожий мужчина и местный дворник — совсем молодой парень. Так мы вчетвером и стояли ловили, нами руководил пожилой мужчина. Ему с его точки было лучше видно, он подсказывал, как нам лучше встать, чтобы точно поймать», — рассказала Анна.

Когда сверху посыпался снег, стало понятно, что ребенок выбрался наружу. Мальчик упал на растянутую куртку, от удара у нее оторвались рукава.

«Я схватила ребенка на руки, он очень сильно плакал и кричал, но смотрел на меня ясным взглядом. Я его успокаивала. И сразу же понесла его в клинику, находившуюся в этом доме. Позже подошел его отец с другом, оба были нетрезвы», — добавила женщина.

Анна работает врачом в клинике МЧС. В Сети распространилось видео с моментом падения малыша. Мальчик остался в комнате без присмотра, открыл окно и выпал. При этом в момент инцидента в квартире находились мама мальчика и его 19-летний брат.

