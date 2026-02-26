Страшные кадры: видео падения двухлетнего ребенка с 10 этажа в Петербурге

На опубликованных кадрах видно, как малыш держится за подоконник, а затем срывается и падает с 10 этажа вниз, где его ловят растянутой курткой прохожие. После этого мальчик начинает громко плакать.

Согласно данным ГУ МВД России по Северной столице, мальчик остался в комнате без присмотра, открыл окно и выпал. При этом в момент инцидента в квартире находились мама мальчика и его 19-летний брат. Мать отошла в туалет, а брат играл в компьютер. Женщина не нашла младшего сына в квартире и увидела открытое окно, под которым были слышны крики.

Сотрудники прокуратуры устанавливают все обстоятельства произошедшего.

