Вблизи Курил произошло землетрясение
У побережья северных Курил в Тихом океане произошло землетрясение магнитудой 4,7, сообщает РИА Новости.
«Землетрясение магнитудой 4,7 с эпицентром в 117 километрах восточнее города Северо-Курильска на острове Парамушир произошло в 9.31 (1.31 мск) 20 февраля», — говорится в сообщении.
Очаг находился на глубине 57 км.
Отмечается, что подземный толчок ощутили в Северо-Курильске силой до двух баллов. Тревога цунами не объявлялась.
30 июля 2025 года на Камчатке произошло самое сильное за последние 73 года землетрясение, из-за чего вновь начал извергаться вулкан Ключевская сопка.
Ранее на Камчатке зафиксировали более 50 афтершоков — подземных толчков, которые слабее основного землетрясения. Сила этих толчков варьировалась от 2 до 4 баллов.
