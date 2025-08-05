Ваш смузи готов: в Подмосковье перевернулся грузовик с арбузами

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Грузовой автомобиль с арбузами перевернулся под Серпуховом

В районе подмосковного Серпухова произошло ДТП с участием грузовика, перевозившего арбузы. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва» .

По информации очевидцев, инцидент произошел на трассе М-2 «Крым», когда водитель «Газели» не справился с управлением и врезался в ограждение.

В результате аварии грузовик перекрыл часть дороги, а арбузы оказались разбросаны по всей проезжей части.

Предварительно, пострадавших в результате происшествия нет.

Ранее автомобиль с водителем внутри упал с верхнего этажа паркинга в Жуковском.