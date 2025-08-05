Ваш смузи готов: в Подмосковье перевернулся грузовик с арбузами
Грузовой автомобиль с арбузами перевернулся под Серпуховом
Фото - © Telegram-канал «Осторожно, Москва»
В районе подмосковного Серпухова произошло ДТП с участием грузовика, перевозившего арбузы. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».
По информации очевидцев, инцидент произошел на трассе М-2 «Крым», когда водитель «Газели» не справился с управлением и врезался в ограждение.
В результате аварии грузовик перекрыл часть дороги, а арбузы оказались разбросаны по всей проезжей части.
Предварительно, пострадавших в результате происшествия нет.
Ранее автомобиль с водителем внутри упал с верхнего этажа паркинга в Жуковском.