Водитель перепутал педали: авто вылетело с многоуровнего паркинга в Жуковском

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Автомобиль с водителем внутри упал с верхнего этажа паркинга в Жуковском

В Жуковском автомобиль с водителем внутри вылетел с верхнего этажа паркинга. По предварительным данным, мужчина перепутал педали, сообщает «Осторожно, Москва» .

Инцидент произошел в одном из многоуровневых паркингов утром во вторник. Очевидцы наблюдали страшную картину: автомобиль с водителем внутри упал с высоты.

Предварительно, мужчина перепутал газ с тормозом, из-за чего машина вылетела с паркинга. К счастью, водитель сильно не пострадал. Очевидцы отметили, что мужчина смог самостоятельно выйти из разбитой машины.

На месте работают экстренные службы. Пострадавшего осматривают врачи.

Ранее в центре Москве машина скорой помощи перевернулась после ДТП с грузовиком. Авария произошла на пересечении Яузской и Николоямской улиц.