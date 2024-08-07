Главная

Вандалы оставили оскорбительную надпись на памятнике Ленину в Москве

В Москве ищут неизвестных, разрисовавших красной краской памятник Ленину
Происшествия

Фото - © РИА Новости

Неизвестные разрисовали красной краской памятник Владимиру Ленину на востоке Москвы. Также вандалы оставили на монументе оскорбительную надпись, сообщает ТАСС.

Пострадал памятник Ленину, установленный на улице Буракова.

В правоохранительных органах сообщили, что вандалов ищут. Проводится проверка.

Ранее сотрудники полиции задержали мужчину, который кувалдой снес голову бюсту Иосифа Сталина и повредил памятник Ленину в Звенигороде. Им оказался местный житель 1981 года рождения.