Вандалы оставили оскорбительную надпись на памятнике Ленину в Москве
В Москве ищут неизвестных, разрисовавших красной краской памятник Ленину
Фото - © РИА Новости
Неизвестные разрисовали красной краской памятник Владимиру Ленину на востоке Москвы. Также вандалы оставили на монументе оскорбительную надпись, сообщает ТАСС.
Пострадал памятник Ленину, установленный на улице Буракова.
В правоохранительных органах сообщили, что вандалов ищут. Проводится проверка.
Ранее сотрудники полиции задержали мужчину, который кувалдой снес голову бюсту Иосифа Сталина и повредил памятник Ленину в Звенигороде. Им оказался местный житель 1981 года рождения.