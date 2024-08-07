Вандалы оставили оскорбительную надпись на памятнике Ленину в Москве

сегодня в 14:56

Неизвестные разрисовали красной краской памятник Владимиру Ленину на востоке Москвы. Также вандалы оставили на монументе оскорбительную надпись, сообщает ТАСС .

Пострадал памятник Ленину, установленный на улице Буракова.

В правоохранительных органах сообщили, что вандалов ищут. Проводится проверка.

Ранее сотрудники полиции задержали мужчину, который кувалдой снес голову бюсту Иосифа Сталина и повредил памятник Ленину в Звенигороде. Им оказался местный житель 1981 года рождения.