Вандалы осквернили статую папы Иоанна Павла II в Риме

Неизвестные осквернили статую папы Иоанна Павла II, которая стоит в Риме у центрального вокзала «Термини», сообщает РИА Новости .

На статуе Иоанн Павел II изображен с раскрывающимися полами одеяний. на его одежде вандалы нарисовали серп и молот, а также написали «фашист» и оскорбления.

По информации газеты Repubblica, вечером 3 октября надписи и рисунок на памятнике заметили карабинеры. Это произошло после завершения манифестации в поддержку Палестины.

Ранее экстропу «Токсовские высоты» осквернили вандалы. Неизвестные разрисовали ее нацистскими символами и оскорблениями президента.

