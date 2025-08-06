«Токсовские высоты» разрисовали нацистской символикой

сегодня в 16:18

Экологическую тропу «Токсовские высоты» осквернили вандалы. Неизвестные разрисовали ее нацистскими символами и оскорблениями президента, сообщает «Бриф24» со ссылкой на Neva.Today .

Этот природный памятник, расположенный во Всеволожском районе рядом с Кавголовским озером, представляет собой пятикилометровый маршрут по лесопарковой зоне, на территории которой находятся захоронения времен Второй мировой войны.

Вандалы испортили деревянные указатели, предназначенные для навигации по тропе. Как сообщает источник, помимо крупных рисунков нацистской символики, на столбиках присутствуют антиправительственные высказывания и брань в адрес главы государства.

На территории «Токсовских высот» отсутствуют системы видеонаблюдения. Природный объект является свободным для посещения для всех.