Вандалы атакуют: в Абакане неизвестные повредили стелу и украли бронзовый знак

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Возбуждено уголовное дело после повреждения стелы в Абакане

В Парке Победы в Абакане злоумышленники повредили стелу и забрали бронзовый знак «Ордена Героя Социалистического труда». Также с места пропали бронзовые предметы, сообщает «Бриф24» со ссылкой на региональный главк МВД.

Специалисты, проводившие ремонтные работы, обратились в местные правоохранительные органы 22 августа. Они рассказали о повреждении мраморных плит на стеле, расположенной в начале Аллеи Героев в парке.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о вандализме. Сейчас следователи разбираются в обстоятельствах произошедшего и ищут подозреваемых.

В начале августа вандалы разрисовали памятник Владимиру Ленину на востоке Москвы, оставив на монументе оскорбительную надпись. Ранее в Звенигороде также задержали мужчину, который кувалдой снес голову бюста Иосифу Сталину и повредил памятник Ленину.