Валерия и Артем Чекалины задержаны на 48 часов

Baza: Чекалиных задержали на двое суток за перевод денег по фиктивным документам

Блогершу Валерию Чекалину (Лерчек) и ее экс-супруга Артема задержали в Москве на двое суток. Под стражей также находится соучредитель фирмы по продаже косметики Роман Вишняк, сообщает Baza .

Он предложил Лерчек проводить марафоны. Вишняк организовывал их, за это ему платили 25% от заработка.

Параллельно с этим Чекалины вместе с Романом создали фирму по реализации косметики и продуктов питания. Затем Вишняк переехал жить в Соединенные Штаты. Там он получал проценты от деятельности.

Через некоторое время заработок Чекалиных и Вишняка вырос. Тогда они начали принимать средства за марафоны по особой схеме — деньги приходили сразу на счет в банк ОАЭ. Следователи считают именно это фактом отправки валюты по фиктивным документам.

Заявление на Чекалиных мог написать один из экс-сотрудников фирмы «Би Фит». Сотрудника, предположительно, уволили в мае 2024 года.

Очная ставка прошла 2 октября. Сначала сотрудники правоохранительных органов собрались задержать только Вишняка. Однако в результате очной ставки и допросов вопросы появились и к Чекалиным.

Ранее МВД РФ открыло новое уголовное дело против Лерчек и ее супруга Артема. Их подозревают в переводе 250 млн рублей по подложным документам через банк ОАЭ.