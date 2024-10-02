сегодня в 10:16

На Чекалиных завели еще одно дело за перевод средств по подложным документам

МВД РФ возбудило новое уголовное дело на блогера Валерию (Лерчек) и Артема Чекалиных. Они подозреваются в переводе денег по подложным документам, сообщает РИА Новости .

Как рассказал источник, дело завели по пункту 1 статьи193 УК РФ. По адресам проживания силовики проводят обыск.

По его словам, в деле речь ведется об оплате марафонов блогера через Дубай.

Ранее семья Чекалиных с помощью брачного договора поделила имущество после развода, среди них были квартиры и автомобили.