Семья Чекалиных поделила имущество по брачному договору после развода

Артем будет платить алименты не 25% от дохода, а фиксированные 150 тыс. рублей в месяц на троих детей, однако для этого он отказался от части недвижимости, которую экс-супруга покупала для своих родителей.

Поднимался вопрос об одной из квартир родственников Валерии, которая записана на нее. При этом в квартире на Серпуховском валу в Москве проживает его брат с семьей. Обе квартиры перепишут на детей, но выгонять из них никого не планируют.

Согласно брачному договору, Артему достались танхаус в Ильинском площадью более 400 кв. м. стоимостью около 200 млн рублей, 2 помещения 62 и 25 кв. м. стоимостью почти 6 и 2,5 млн рублей соответственно, элитный кроссовер Lamborghini Urus за 28 млн рублей и Mercedes-Benz G-класса за 25 млн рублей, а также Mercedes-Benz GLE стоимостью 7 млн рублей.

В собственности Валерии осталjсь около 45 млн рублей от недвижимости экс-супруга, премиальная иномарка Bentley Continental GT за 23 млн рублей и кроссовер Rolls Royce Cullinan за 62 млн рублей. Также Чекалины поделили доли в совместном бизнесе.

Троим детям блогеров перешли московские квартиры на улицах Архитектора Щусева и Виктора Маслова, на Серпуховском валу.