сегодня в 03:32

Вахтовый автобус с рабочими упал с моста на Камчатке

На Камчатке автобус опрокинулся с моста с работниками золотодобывающей компании, сообщили в СУ СК России по региону.

Авария произошла на 102-м километре дороги Мильково—Ага. Автобус съехал с моста и упал в реку. В салоне находилось 26 рабочих.

По предварительной информации, в результате ДТП пострадали десять человек. Пострадавших госпитализировали.

По факту ДТП проводится проверка.

