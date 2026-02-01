Вахтовый автобус с рабочими упал с моста на Камчатке
На Камчатке автобус опрокинулся с моста с работниками золотодобывающей компании, сообщили в СУ СК России по региону.
Авария произошла на 102-м километре дороги Мильково—Ага. Автобус съехал с моста и упал в реку. В салоне находилось 26 рабочих.
По предварительной информации, в результате ДТП пострадали десять человек. Пострадавших госпитализировали.
По факту ДТП проводится проверка.
