Семейная пара из Карелии погибла в ДТП в Ленобласти

Семейная пара из Карелии погибла в страшной в Ленобласти, ее 7-летний ребенок госпитализирован в крайне тяжелом состоянии, сообщил министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков в Telegram-канале .

«В результате ДТП оба родителя погибли. Семилетний ребенок находится в крайне тяжелом состоянии за счет ЗЧМТ (закрытая черепно-мозговая травма — ред.), отека головного мозга в больнице Лодейного Поля», — говорится в сообщении.

По данным областной противопожарно-спасательной службы «Леноблпожспас», авария произошла 30 января на 184-м км трассы «Кола», где столкнулись «лоб в лоб» автомобиль Kia Cerato и Mercedes GLS 450. Водитель и пассажир Kia погибли, ребенок госпитализирован.

