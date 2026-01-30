Опубликовано видео чудом выжившей в Таиланде россиянки в ДТП

Россиянка по имени Марина чудом не погибла 29 января в Таиланде на острове Самуи. Туристка вышла из кафе и прошла по парковке, а через две секунды в это же время на большой скорости врезался микроавтобус, момент попал на видео, сообщает Telegram-канал «112».

На опубликованных кадрах видно, что россиянка вышла из кафе в 09:22:48 по местному времени. Спустя всего две секунды, в 09:22:50, на участок парковки, где прошла девушка, врезался микроавтобус, совершив «полицейский разворот».

Позднее россиянка посмотрела записи с камер наблюдения и поняла, что 29 января для нее теперь особенный день, который можно считать вторым днем рождения.

«Жутко пересматривать видео с камер наблюдения. Но это не сон — все было именно так. Кажется, мне стоит запомнить вчерашний день как особую дату — второй день рождения», — сказала Марина.

