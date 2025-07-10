В жуткой аварии в Крыму разбились насмерть 5 девушек на Lada

Пять молодых девушек разбились в жуткой аварии в Крыму. ДТП произошло на трассе «Симферополь — Бахчисарай — Севастополь», сообщает Telegram-канал « 112 ».

ДТП произошло между микроавтобусом Mercedes-Benz и отечественным легковым автомобилем Lada. Немецкая машина перевернулась. ВАЗ сильно смяло.

Четыре пассажирки Lada, среди которых была несовершеннолетняя, погибли сразу. Еще одну, 18-летнюю девушку, с тяжелыми травмами привезли в больницу в Севастополе. Однако она скончалась там.

Водителю, управлявшему микроавтобусом, оказали помощь на месте.

Ранее в подмосковных Люберцах произошло массовое ДТП. Обошлось без жертв.