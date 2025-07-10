«Мои Люберцы»: пострадавшие есть в массовом ДТП с грузовиком Происшествия 10 июля 2025 15:51 Фото - © Telegram-канал «Мои Люберцы»

В массовом дорожно-транспортном происшествии в подмосковных Люберцах есть пострадавшие. Обошлось без жертв, сообщает Telegram-канал «Мои Люберцы».

Пострадавшим оказывают помощь. Состояние их здоровья неизвестно. Грузовик «МАЗ» на полном ходу протаранил восемь машин в подмосковных Люберцах. Авария произошла примерно в 11:50 у дома на Красной улице. Автомобили получили повреждения. На дороге валяются их обломки.