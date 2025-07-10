«Мои Люберцы»: пострадавшие есть в массовом ДТП с грузовиком
Фото - © Telegram-канал «Мои Люберцы»
В массовом дорожно-транспортном происшествии в подмосковных Люберцах есть пострадавшие. Обошлось без жертв, сообщает Telegram-канал «Мои Люберцы».
Пострадавшим оказывают помощь. Состояние их здоровья неизвестно.
Грузовик «МАЗ» на полном ходу протаранил восемь машин в подмосковных Люберцах. Авария произошла примерно в 11:50 у дома на Красной улице.
Автомобили получили повреждения. На дороге валяются их обломки.